الامارات | بريطانيا تودّع هارولد إيفانز: تحية لروح الصحافي «العملاق»

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شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تودّع هارولد إيفانز: تحية لروح الصحافي «العملاق» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي الصحافي البريطاني المخضرم هارولد إيفانز، المعروف خصوصاً بتوليه إدارة تحرير صحيفة «صنداي تايمز»، عن 92 عاماً، كما أعلنت زوجته تينا براون، أول من أمس.
وتوالت ردود الفعل إثر الإعلان عن نبأ الوفاة، التي حصلت الأربعاء الماضي، في نيويورك نتيجة قصور في وظائف القلب.
وأشاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي كان نفسه صحافياً في جريدة «تايمز» وطُرد منها بعدما اتُّهم بتلفيق تصريحات سنة 1988، بهارولد إيفانز، واصفاً إياه بأنه «رائد حقيقي في الصحافة الاستقصائية». كما وجّه وزير الثقافة البريطاني، أوليفر داودن، تحية لروح الصحافي «العملاق».
وكان هارولد إيفانز، قد بدأ مسيرته في صحيفة «مانشستر إيفنينغ نيوز» المحلية. وخلال توليه إدارة تحرير «صنداي تايمز» بين 1967 و1981، لعب دوراً محورياً في كشف فضيحة التاليدوميد، وهو دواء كان يعطى للنساء الحوامل ونُسب إليه التسبب في تشوهات خلقية لدى الأجنة.
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