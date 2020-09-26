الامارات | العين يكسر الرقم السلبي في نهاية مشواره بـ «الأبطال»

شكرا لقرائتكم خبر عن العين يكسر الرقم السلبي في نهاية مشواره بـ «الأبطال» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح العين في كسر سلسلة نتائجه السلبية في بطولة دوري أبطال آسيا، بعد أن حقق الفوز على النصر السعودي بهدف دون مقابل سجله التوغولي لابا كودجو في ختام مباريات دور المجموعات، ليصل الفريق إلى النقطة الخامسة، لكنها لم تُفده بعدما تذيل مجموعته بعد سلسلة من النتائج السلبية بسبب المشكلات الدفاعية.

وأوقف الزعيم 13 مباراة متتالية في البطولة من دون تحقيق أي فوز، ليجمع خمس نقاط، في وقت تصدر النصرالمجموعة رغم الخسارة وتأهل برصيد 11 نقطة، فيما رافقه السد القطري إلى دور الـ16 برصيد تسع نقاط، وودّع سباهان الإيراني البطولة برصيد سبع نقاط.

من جهته، أكد مدرب العين‫،‬ البرتغالي بيدرو إيمانويل، أن فريق العين أصبح جاهزاً للبطولة المحلية عقب الفوز على النصر في ختام مباريات الفريق في دوري أبطال آسيا، وأشار الى الدروس المستفادة من البطولة، قائلاً‫:‬ «الإجابة بسيطة! لأن المباريات الأربع التي خاضها الفريق في هذه البطولة القوية تمثل تحضيراً جيداً لنا للموسم المحلي، ونحن الآن مستعدون لنبدأ مبارياتنا في الاستحقاقات المحلية، فقد كنا بحاجة لأن نلعب مباريات رسمية، لأننا لم نلعب منذ فترة طويلة».‬‬

وأضاف‫:‬ «حققنا فوزاً مهماً في مواجهة لم تكن سهلة بالنسبة لنا أمام منافس قوي يضم في صفوفه عناصر عدة من اللاعبين الشباب، وحرص الجميع على الدفاع عن شعار الفريق، حتى تمكنّا من تحقيق الفوز الأول لنا في هذه البطولة منذ فترة طويلة، وبذل اللاعبون أداءً قوياً مكّنهم من حصد النقاط الثلاث».‬‬‬

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إسماعيل أحمد الأفضل

اختار الاتحاد الآسيوي لاعب العين اسماعيل أحمد أفضل لاعب في المباراة ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال آسيا. يذكر أن إسماعيل أحمد كان قد اختير، الجولة الماضية، ضمن فريق الجولة الآسيوية أيضاً عقب عودته إلى التشكيل الرئيس للفريق.

إصابة جمال معروف

أعلنت شركة العين لكرة القدم عن إصابة المهاجم جمال معروف، بكسر في عظمة الشظية، بعد التدخل القوي من مدافع النصر، وقالت إن التقارير الأولية أثبتت إصابة اللاعب، وسيتم تحديد مدة غياب اللاعب والفترة الزمنية التي يحتاجها إلى العلاج عقب العودة إلى العين.

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