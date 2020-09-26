الامارات | بن حمودة: البطائح يرفع سقف تطلعاته إلى العالمية في «كرة الصالات»

شكرا لقرائتكم خبر عن بن حمودة: البطائح يرفع سقف تطلعاته إلى العالمية في «كرة الصالات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس مجلس إدارة نادي البطائح، حمد بن حمودة، أن الفوز بدوري كرة قدم الصالات، الى جانب ثلاثة ألقاب اخرى في الموسم المنصرم، رفع سقف تطلعات النادي بشكل كبير للوصول إلى العالمية، على حد تعبيره. وكان البطائح قد فاز على خورفكان 4-2، في المباراة الفاصلة لدوري الصالات، أول من أمس، في ختام الموسم 2019-2020.وقال لـ«الإمارات اليوم»: «بعد أن نجحنا في الفوز بدرع الدوري وكأس الاتحاد وكأس الامارات، والتي تمثل جميع البطولات المحلية، اضافة الى درع دورة خورفكان الدولية، نسعى للحفاظ على هذه الانجازات في الموسم المقبل، اضافة الى تمثيل الدولة في المحافل القارية والعالمية». وأضاف: «نعمل منذ فترة زمنية على تعزيز الفريق بلاعبين مميزين، وتوفير ظروف استعدادية أفضل وبما يتناسب والتطلعات المستقبلية، لدعم الجهود التدريبية للجهاز الفني بقيادة المدرب عدنان الهولي».

وأثنى بن حمودة على الجهود التي بذلها لاعبو الفريق والجهازان الفني والإداري طوال فترة الاستعدادات.

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