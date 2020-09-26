الامارات | تونبرغ تشارك في يوم عالمي لأجل المناخ

شكرا لقرائتكم خبر عن تونبرغ تشارك في يوم عالمي لأجل المناخ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انضمّت ناشطة المناخ السويدية غريتا تونبرغ، أمس، إلى نشطاء شباب آخرين خارج البرلمان السويدي في إطار يوم عالمي للعمل من أجل المناخ.

وغردت تونبرغ (17 عاماً) عبر «تويتر»: «الإضراب المدرسي الأسبوع 110. اليوم هو يومنا العالمي للعمل المناخي، نظمنا إضراباً في أكثر من 3100 مكان في السويد، لا يُسمح بتجمع أكثر من 50 شخصاً بسبب (كوفيد- 19)، فنتكيف مع ذلك». وأظهرت صورة نشرتها تونبرغ وجودها برفقة العديد من النشطاء الآخرين وهم يرتدون أقنعة واقية ويقفون بعيداً عن بعضهم بعضاً. كما كانت تحمل لافتة مكتوبة باليد كتب عليها «إضراب مدرسي من أجل المناخ»، ولافتة أخرى تدعو إلى «العدالة المناخية»، مع تذكير الآخرين بالحد الأقصى البالغ 50 شخصاً في التجمعات.

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