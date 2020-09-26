الامارات | فوز الذيد على «بدلاء» عجمان

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شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الذيد على «بدلاء» عجمان والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق الذيد على الصف الثاني لفريق عجمان بهدف دون مقابل سجله البرازيلي اديلسون، في مباراة ودية، أول من أمس، ضمن استعدادات الفريقين للدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة ودوري الدرجة الأولى خلال الموسم المقبل.
من جهته، قال مدرب الذيد، محمد العجماني، لـ«الإمارات اليوم»: «إن المباراة كانت تجربة فنية مميزة، وخضنا المباراة بـ10 لاعبين لأكثر من شوط، بعد تعرّض اللاعب مازن البلوشي للطرد، إذ تدرب الفريق على مثل هذه الحالات التي تصادف اللاعبين في المباريات الرسمية».
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