الامارات | الجزيرة يهزم الوصل بهدف العامري

شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يهزم الوصل بهدف العامري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قاد المهاجم زايد العامري فريق الجزيرة إلى الفوز على الوصل بهدف دون رد، أمس، في مباراة ودية استعداداً للموسم الجديد.

وشهد الشوط الأول أفضلية للوصل، إذ أحرز الوافد الجديد، البرازيلي جواو فيغريدو، هدفاً ألغاه الحكم بداعي التسلل، بينما كاد مواطنه رونالدو مينديز أن يهز الشباك في مناسبتين.

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أما الشوط الثاني، فتحسن أداء الجزيرة، وأحرز زايد العامري الهدف الأول بعد تمريرة رائعة من عمر عبدالرحمن (52).

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