الامارات | خورفكان يقبل استقالة المدرب كانيدا.. وهاسيك وعبدالوهاب أبرز المرشحين

شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان يقبل استقالة المدرب كانيدا.. وهاسيك وعبدالوهاب أبرز المرشحين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت أمس شركة خورفكان لكرة القدم رسمياً فك الارتباط بالمدرب الإسباني كانيدا. وقالت الشركة على حسابها الرسمي في «تويتر» إن المدرب تقدم باستقالته من مهمة تدريب الفريق، مشيرة إلى أنها قبلت الاستقالة بناء على رغبة المدرب لأسباب عائلية. وقالت إنه تم تكليف المدرب الوطني بدر صالح لقيادة الفريق الأول مؤقتاً، حتى يتم التعاقد مع مدرب جديد

وأكد مصدر لـ«الإمارات اليوم» أن لجنة التعاقدات بالنادي تدرس الآن عروضاً لمدربين من مختلف الجنسيات، بينهم مدرب برازيلي وآخر عربي. يذكر أن كانيدا لم يخض بعد أي مباراة رسمية، إذ تم التعاقد معه قبل أشهر فقط.

ومن أبرز المدربين المرشحين لتدريب الفريق في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي، مدرب الفجيرة الأسبق التشيكي إيفان هاسيك، إضافة إلى العراقي عبدالوهاب عبدالقادر، صاحب الخبرة في ملاعب الإمارات، والبرازيلي كايو ومواطنه بوناميغو.

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وستقوم لجنة التعاقدات ببحث السير الذاتية للمدربين المرشحين، على أن يتم اختيار أفضلهم في الفترة القصيرة المقبلة، خصوصاً أنه لم يتبق الكثير على انطلاق الموسم الجديد في أكتوبر المقبل.

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