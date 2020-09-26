الامارات | دبا الفجيرة يهزم البطائح ودياً

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق دبا الفجيرة على البطائح بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة الودية التي أقيمت أول من أمس ضمن استعدادات الفريقين للموسم المقبل للدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة، ودوري الدرجة الأولى، وأقيمت في ملعب دبا الفجيرة. وسجل لدبا، البرازيلي دودي (هدفين)، ومواطنه موراليس هدفاً، بينما سجل للبطائح البرازيلي أليكس (هدفين). وقال إداري فريق دبا الفجيرة، مانع الغسية الظنحاني، إن المباراة كانت قوية جداً، وتجربة فنية مميزة. وتابع لـ«الإمارات اليوم»: نستطيع أن نقول الآن إن الفريق جاهز لتدشين منافسات الموسم المقبل، لكننا على الرغم من ذلك سنواصل العمل بقوة أكبر. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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