الامارات | البايرن «سوبر أوروبا».. ويحقق الفوز الـ 23 على التوالي

شكرا لقرائتكم خبر عن البايرن «سوبر أوروبا».. ويحقق الفوز الـ 23 على التوالي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فرض بايرن ميونيخ الألماني، بطل أوروبا، نفسه سيداً مطلقاً على الكرة الأوروبية بكل المقاييس، بإضافة لقب مسابقة الكأس السوبر الأوروبية إلى رصيده، بعد الفوز على إشبيلية الإسباني بطل الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) 2-1، بعد التمديد أول من أمس في بودابست.

وسجّل ليون غوريتسكا (34)، والبديل الإسباني خافي مارتينيز (104)، هدفي البايرن، والأرجنتيني لوكاس أوكامبوس (13 من ركلة جزاء) هدف إشبيلية.

وهو اللقب الثاني للبايرن في كأس السوبر الأوروبية بعد 2013، والرابع له هذا الموسم بعد مسابقة دوري أبطال أوروبا والدوري والكأس المحليين، كما أنه الفوز الـ23 على التوالي في كل المسابقات، والمباراة الـ33 دون هزيمة. وبإمكانه إضافة لقب خامس في حال فوزه على بوروسيا دورتموند، في المواجهة بينهما على لقب الكأس السوبر المحلية، الأربعاء المقبل.

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وواكب المباراة في المدرجات 16 ألف متفرج، وسط إجراءت صحية صارمة، فرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، والسلطات الصحية في الدولة المنظمة.

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