الامارات | اختبار صعب للريال أمام بيتيس.. وبرشلونة يدشن الموسم أمام فياريال

شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار صعب للريال أمام بيتيس.. وبرشلونة يدشن الموسم أمام فياريال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتطلع ريال مدريد، اليوم، إلى تحسين نتيجة التعادل السلبي، التي حققها في الجولة الماضية أمام ريال سوسييداد، عندما يحل ضيفاً على ريال بيتيس في ثالثة جولات الدوري الإسباني. وافتقد الريال، بقيادة المدرب زين الدين زيدان، الإبداع والبريق في ملعب سان سيبستيان، وهي المشكلات التي تم تجاهلها مع قرب نهاية الموسم الماضي، حيث حقق الفريق اللقب بسلسلة من ركلات الجزاء، وانهيار غريمه التقليدي برشلونة.

ولايزال الريال، حامل اللقب، يفتقد جهود الجناح البلجيكي إدين هازارد، ولكن مارتن أوديغارد سيكون متاحاً، بعدما جاءت نتيجة فحص فيروس كورونا الأولى إيجابية، حيث أثبت الفحص الثاني سلبية عينة اللاعب النرويجي.

في جانب آخر، يستهل غداً الهولندي رونالد كومان مسيرته كمدير فني لفريق برشلونة، عندما يحل ضيفاً على فياريال، وسيكون بإمكانه الاستعانة بخدمات نجم الفريق ليونيل ميسي.

وتولى كومان تدريب برشلونة، خلفاً لكيكي سيتين عقب الخسارة التاريخية للفريق 2-8، أمام بايرن ميونخ في أبطال أوروبا.

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ولن تكون هذه عودة جميلة لمدافع الفريق السابق، حيث إن المدرجات ستكون خالية بسبب فيروس كورونا، كما أن فريقه سيكون متأخراً مباراتين عن معظم الفرق في المسابقة، بعدما بدأ حملته متأخراً.

وسيجد برشلونة نفسه دون أسماء كبيرة اعتادها، بعد رحيل الأوروغوياني لويس سواريز إلى أتلتيكو، والكرواتي راكيتيش إلى إشبيلية. وفي بقية المباريات، يواجه ألافيس خيتافي، وفالنسيا هويسكا، وإلتشي ريال سوسييداد، وأوساسونا ليفانتي، وأتلتيكو غرناطة، وبلد الوليد سلتافيغو.

- كومان يخوض أول مباراة رسمية مع الكاتالوني غداً.

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