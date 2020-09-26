شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامي: فضلت بيراميدز على عروض خارجية ودوري مع الأهلي انتهى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن حقيقة تلقيه عروض خارجية في الآونة الأخيرة قبل التوقيع لنادي بيراميدز وبعد إعلانه الرحيل عن القلعة الحمراء.

وقال شريف إكرامي في تصريحات لبرنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «تلقيت عدد من العروض بعد إعلاني الرحيل عن الرحيل وأبرزها عروض خارجية».

وعن استعداده للمشاركة مع الأهلي في البطولة الإفريقية حال طلب النادي الأحمر لخدماته، شدد: «أنا في الوقت الجاري لاعبًا بنادي بيراميدز ودوري مع فريق الكرة بالنادي الأهلي انتهى».