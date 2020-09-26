شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور: اتفقنا مع سموحة ومش هنلعب ماتش الكاس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، انه اتفق مع فرج عامر، رئيس نادي سموحه على تأجيل مواجهة الكأس.
وأشار منصور، في فيديو، بثته قناة الزمالك، ان مواجهة سموحه ليس لها أي فائدة، في الوقت الحالي.
وطالب منصور، اللجنة الخماسية، برئاسة عمرو الجنايني، الوقوف مع الأندية المشاركة في البطولات الافريقية، وعدم وضع العراقيل امامها.
وشدد منصور، على انه لن يخوض مواجهة الكأس خصوصاً وان فريقه لديه مهمة وطنية امام الرجاء المغربي.
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