شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور: أشكر طارق يحيي لأنه قاد طائرة الزمالك بدون بنزين وبكاوتش بايظ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، الشكر لطارق يحيي، المدير الفني المؤقت لنادي الزمالك، على الفترة التي قاد فيها الفريق.
وقال منصور، في فيديو بثته قناة الزمالك «إن طارق يحيي، قاد طائرة بدون بنزين، وبكاوتش بايظ، ونجح في الهبوط الاضطراري.
وشدد منصور، على أن طارق يحيي، سيعود إلى مكانه الطبيعي، في قطاع الناشئين، وقناة الزمالك.
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