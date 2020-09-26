شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتراجع عن صفقة أسامة جلال بعد ضم «بيكهام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسئولي النادي الأهلي قرروا التراجع عن فكرة التعاقد مع أسامة جلال مدافع المنتخب الأوليمبي ونادي إنبي خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة النهار، أن تراجع الأهلي جاء بعد نجاح النادي في إنهاء التعاقد مع أحمد رمضان بيكهام مدافع المنتخب الأوليمبي ونادي وادي دجلة من أجل تدعيم خط دفاع الفريق.

وأوضح أن تعاقد الأهلي مع بيكهام جاء بعد ظهوره اللاعب بمستوى جيد سواء مع الفراعنة أو فريقه، وكذلك قدرته على اللعب في أكثر من مركز.