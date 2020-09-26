شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكثف مفاوضاته مع بيراميدز لضم رجب بكار لمنع انتقاله للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسئولي نادي الزمالك كثفوا مفاوضاتهم مع نظرائهم في بيراميدز من أجل الحصول على خدمات رجب بكار الظهير الأيمن للفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج «نمبر وان» على قناة النهار، أن الزمالك يرغب في تدعيم الجهة اليمني التي لا يتواجد بها سوي حازم إمام والناشئ أحمد عيد.

وأوضح أن الزمالك يسعى لإنهاء الصفقة سريعًا في ظل عودة الأهلى للتفاوض مع اللاعب مرة أخرى ليكون خليفة أحمد فتحى الذي سينتقل إلى بيراميدز الموسم المقبل.