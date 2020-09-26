شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يشكل لجنة تعاقدات جديدة برئاسة إبراهيم عثمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان، تشكيل لجنة تعاقدات جديدة، يترأسها رئيس النادي، لاختيار وضم اللاعبين الجدد استعدادا للموسم الجديد. وضمت اللجنة في عضويتها كلاً من خالد القماش، أبوطالب العيسوي، أحمد العجوز، ومحمد محسن أبوجريشة. و ستباشر اللجنة عملها ابتداء من السبت، ولها كافة الصلاحيات في اختيار وترشيح اللاعبين للعرض على رئيس اللجنة تمهيدا للتعاقد معهم. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 102,375

تعافي 91,843

وفيات 5,822

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