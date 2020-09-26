شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر: 4 لاعبين رجحوا كفة تعاقد الزمالك مع باتشيكو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال فاروق جعفر، عضو اللجنة الفنية لاختيار المدير الفني لنادي الزمالك، إن اختيار المدرب البرتغالي جيمي باتشيكو، كان لأسباب عديدة.

وأشار جعفر، إلى أن من أهم أسباب اختيار باتشيكو، أنه سبق له تدريب أربعة لاعبين من الفريق الحالي للزمالك، وهم جنش، طارق حامد، مصطفى فتحي، وحازم إمام.

وأضاف جعفر، أن فكرة تدريب المدير الفني لمجموعة حالية من اللاعبين، رجحت كفته بشكل كبير، بسب تسهيل مهمة عمله مع الفريق وخصوصاً في تلك الظروف الصعبة.