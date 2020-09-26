شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر يكشف معايير اختيار المدير الفني للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال فاروق جعفر، عضو اللجنة الفنية لاختيار المدير الفني الجديد لنادي الزمالك، إن التعاقد مع البرتغالي جيمي باتشيكو، استغرق ستة أيام.

وتضم اللجنة، فاروق جعفر، إسماعيل يوسف، أمير مرتضى منصور، وأحمد مرتضى منصور.

وأضاف فاروق جعفر، وضعنا معايير خاصة للتعاقد مع المدير الفني، وكان أولها أن يكون له علاقة بالكرة المصرية، وثانيها أن يكون له سيرة ذاتية متميزة، وأخيراً أن يكون لديه القدرة على استيعاب اللاعبين.