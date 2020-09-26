شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر يكشف معايير اختيار المدير الفني للزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال فاروق جعفر، عضو اللجنة الفنية لاختيار المدير الفني الجديد لنادي الزمالك، إن التعاقد مع البرتغالي جيمي باتشيكو، استغرق ستة أيام.
وتضم اللجنة، فاروق جعفر، إسماعيل يوسف، أمير مرتضى منصور، وأحمد مرتضى منصور.
وأضاف فاروق جعفر، وضعنا معايير خاصة للتعاقد مع المدير الفني، وكان أولها أن يكون له علاقة بالكرة المصرية، وثانيها أن يكون له سيرة ذاتية متميزة، وأخيراً أن يكون لديه القدرة على استيعاب اللاعبين.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
102,375
-
تعافي
91,843
-
وفيات
5,822
كانت هذه تفاصيل خبر فاروق جعفر يكشف معايير اختيار المدير الفني للزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.