شكرا لقرائتكم بتروجت : الأهلي والزمالك لم يطلبان ضم كريم طارق رسميا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف المهندس إسلام مكي، عضو مجلس إدارة نادي بتروجت، عن حقيقة العروض التي تلقاها كريم طارق، مهاجم نادي بتروجت والمعار إلى طلائع الجيش قائلا:" الأهلى والزمالك وبيراميدز لم يطلبوا الحصول على خدمات اللاعب بشكل رسمي".

وأكد في تصريحات تلفزيونية: "هناك بعض العروض الشفوية ولكن لا ننظر لها وننتظر الرسمي وسنبحث عن الأفضل لبتروجت حال تلقي النادي أية عروض رسمية". موضحا :" " كريم طارق يركز مع طلائع الجيش من أجل المشاركة مع منتخب مصر".

قال: "كريم طارق من الممكن أن يعود إلى صفوف بتروجت حال صعودنا والعودة للمشاركة في دوري الشهرة والإضاءة وعقده مستمر مع نادي بتروجت لمدة موسمين بخلاف الموسم الكروي الجاري".