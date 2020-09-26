شكرا لقرائتكم بتروجت : الأهلي والزمالك لم يطلبان ضم كريم طارق رسميا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف المهندس إسلام مكي، عضو مجلس إدارة نادي بتروجت، عن حقيقة العروض التي تلقاها كريم طارق، مهاجم نادي بتروجت والمعار إلى طلائع الجيش قائلا:" الأهلى والزمالك وبيراميدز لم يطلبوا الحصول على خدمات اللاعب بشكل رسمي".
وأكد في تصريحات تلفزيونية: "هناك بعض العروض الشفوية ولكن لا ننظر لها وننتظر الرسمي وسنبحث عن الأفضل لبتروجت حال تلقي النادي أية عروض رسمية". موضحا :" " كريم طارق يركز مع طلائع الجيش من أجل المشاركة مع منتخب مصر".
قال: "كريم طارق من الممكن أن يعود إلى صفوف بتروجت حال صعودنا والعودة للمشاركة في دوري الشهرة والإضاءة وعقده مستمر مع نادي بتروجت لمدة موسمين بخلاف الموسم الكروي الجاري".
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