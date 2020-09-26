شكرا لقرائتكم إنبي يعلن رد الأهلي على عرض تجديد استعارة محمد شريف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف المهندس زكريا السيد، رئيس نادي إنبي، عن حقيقة تقدم النادي البترولي بعرض رسمي للنادي الأهلي من أجل تجديد إعارة محمد شريف، مهاجم الأحمر المعار إلى إنبي حتى نهاية الموسم قائلا:" "تقدمنا بعرض رسمي مكتوب إلى الأهلي من أجل تجديد إعارة محمد شريف والأهلي رد علينا بتأجيل الملف حتى نهاية الموسم لحين تحديد احتياجات الجهاز الفني للأهلي بشأن خدمات اللاعب وهذامن حق الأهلي".

تابع رئيس إنبي في تصريحات تلفزيونية:" لم نتلقى عروض رسمية من أجل الاستغناء عن أسامة جلال والأهلي فاوضنا بشكل شفوي منذ فترة ولكن المفاوضات توقفت منذ فترة وكل ما أثير حول طلبنا 200 مليون من أجل الاستغناء عن أسامة جلال أمر عار تمامًا من الصحة والرقم مُضحك بالنسبة لنا".

Advertisements

وواصل رئيس إنبي:" تابعت أنباء تفيد بدخول نادي بيراميدز في مفاوضات معنا لضم أسامة جلال، ولكن تلك الأنباء غير صحيحة أيضًا".

وأكمل "محمود جاد تلقى عرض كرواتي ولكن لم نناقش العرض في الوقت الجاري وتم إغلاق ذلك الملف ولم ننظر في العرض". عدد من العروض تلقاها اللاعبين في الوقت الجاري، ولكن نحن أغلقنا تلك الملفات نهائيًا وهو ما ظهر مردوده على نتائج الفريق"