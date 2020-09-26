شكرا لقرائتكم الشباب يضم البرتغالي مارتينز لموسم واحد بنظام الإعارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - وقعت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان مع الجناح البرتغالي فابيو مارتينز لمدو موسم واحد قادماً من صفوف فريق سبورتنغ براغا البرتغالي.
وتدرج مارتينز، 27 عاماً، في الفئات السنية لنادي بورتو قبل الانتقال إلى ديسبورتيفو أفيس قبل أن يشتري عقده نادي سبورتنغ براغا ويعيره في مواسم مختلفة إلى أندية باكوش فيريرا وتشافيز وفالماليكاو. ويعد الموسم الماضي له مع فاماليكاو الأفضل له بتسجيله 12 هدفا وصناعته 6 خلال 29 لقاء خاضها مع الفريق.
وكانت إدارة الشباب قد عززت صفوفها منذ يناير الماضي عند إعلانها التعاقد مع النجم الأرجنتيني إيفر بانيغا قبل أن تلحقه بالحارس الليتواني أرلاوسكاس.
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