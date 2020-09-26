شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الجمعة 25/ 9/ 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك، اليوم الجمعة 25/ 9/ 2020 العديد من الأخبار الهامة، جاء فى مقدمتها توضيح الموقف بشأن السورى عمر خربين وكذلك الغانى بواكى بعد الأنباء التى ربطت اسمى الثنائى بالقلعة البيضاء خلال الفترة الماضية إلى جانب الاتفاق مع منتخب الشباب على موعد انضمام أسامة فيصل وحسام أشرف لشباب الفراعنة.
الزمالك يترك لاعبيه لمنتخب الشباب 23 أكتوبر
اتفق مسئولو منتخب الشباب مواليد ٢٠٠١ بقيادة ربيع ياسين مع مسئولو نادي الزمالك علي انضمام لاعبي الأخير لصفوف الفراعنة يوم ٢٣ أكتوبر المقبل قبل مواجهة الزمالك فريق الوداد في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا وذلك لعدم قيد الثنائي أسامه فيصل و حسام أشرف في القائمة الأفريقية للفريق الأبيض .
كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك إن إدارة الكرة بالنادى تحت إشراف أمير مرتضى منصور لم تتحدث مع السورى عمر خربين، مهاجم الهلال السعودى، حول ضمه فى الموسم الجديد، بعد التقارير المختلفة التى انتشرت فى الفترة الأخيرة وربطت اسم اللاعب بالانتقال إلى قلعة ميت عقبة، حيث أوضح المصدر ذاته إن النادى الأبيض لم يتقدم بأي عرضا إلى النادى السعودى من أجل ضم اللاعب.
كشف مسئولو الزمالك إن المغربى محمد أوناجم، جناح الفريق، يخضع فى الوقت الحالى للمرحلة الأخيرة من التأهيل تحت إشراف الدكتور محمد أسامة، وذلك من أجل تجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية للفريق خلال المرحلة المقبلة، عقب إصابة بجزع فى الرباط الداخلى للركبة، تسبب فى ابتعاده عن الفريق خلال الفترة الأخيرة، وأوضح مسئولو الزمالك إن أوناجم خضع مؤخرا لأشعة أثبتت تحسن حالته وإنه سيخضع لفحصا طبيا تحت إشراف الدكتور محمد أسامة عقب لقاء الجونة المقبل، وذلك من أجل تحديد عودته للتدريبات الجماعية من عدمه، حيث تأكد عدم قدرته على اللحاق بمباراة الجونة التى ستقام بعد غد الأحد، ضمن منافسات الجولة الثلاثون من مسابقة الدورى، والتى ستقام على ستاد القاهرة، ويعتبر الأبيض المباراة فرصة لتحصيل النقاط الثلاثة والحفاظ على مركزه فى جدول ترتيب الدورى الذى توج بلقبه الأهلى رسميًا للمرة 42 فى تاريخه، وذلك فى ظل المنافسة بين الأبيض وفريقى بيراميدز والمقاولون العرب، على المركز الثانى من أجل خطف بطاقة المشاركة فى دورى أبطال إفريقيا فى النسخة المقبلة.
ينتظر مسئولو الزمالك رد اتحاد الكرة على طلب النادى بتأجيل لقاء سموحة فى دور الـ16 لكأس مصر، والمقرر له الخامس من أكتوبر المقبل باستاد الإسماعيلية، حتى يتمكن الفريق من التركيز فى الاستعداد لمباراتى الرجاء المغربى فى نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا والمقرر له 18 و24 أكتوبر المقبل.
واستبعد 68% من القراء نجاح باتشيكو في ولايته الثانية مع الزمالك، بينما توقع 32% من القراء نجاح باتشيكو في ولايته الثانية مع الزمالك.
كانت هذه تفاصيل خبر أخبار الزمالك اليوم الجمعة 25/ 9/ 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.