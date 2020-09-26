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شريف هنوهم رئيسا للجنة منتخبات الجودو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد الجودو إسناد مهمة رئاسة لجنة المنتخبات إلى شريف هنوهم ، كمنصب جديد تم استحداثه من مجلس الإدارة ، ليكون مسئولا عن لاعبى المنتخب الفترة المقبلة في إطار الاستعداد للبطولات و المعسكرات تمهيدا لطوكيو 2021  ، و قد دخل لاعبى المنتخب معسكر بالمركز الاولمبى بالمعادى استعدادا للبطولات الدولية التي تنطلق أكتوبر المقبل، وكان الفترات الماضية الجهاز الفنى و مجلس الإدارة هم المسئولون عن لاعبى المنتخب لكن نظرا لاهمية البطولات القادمة ، فتم تعيين شريف هنوهم رئيسا للجنة .

قرر الاتحاد الدولي للجودو استئناف النشاط وعودة المنافسات للعبة مرة أخرى بدءاً من أكتوبر المقبل، بإقامة أولى البطولات وهى الجراند سلام والمقرر إقامتها فى المجر بالفترة من 23 إلى 25 أكتوبر المقبل بعد توقف أكثر من 6 أشهر بسبب انتشار جائحة الفترة الماضية.

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كما أعلن الاتحاد الدولى أن ثانى البطولات ستكون الجراند سلام المقرر إقامتها فى طوكيو بالفترة من 11 إلى 13 ديسمبر بنهاية العام.

وقرر الاتحاد الأفريقى للجودو إقامة منافسات البطولة الأفريقية للكبار خلال شهر ديسمبر بالمغرب، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021، حيث كان من المقرر أن تقام بالمغرب أبريل الماضى، إلا أنه تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا.

وقع مطيع فخر الدين الزهوى رئيس الاتحاد المصري للجودو والإيكيدو والسومو بورتوكول تعاون مشترك مع الاتحاد الدولى للسلف دفينس ريل ايكيدو ،والذي مثله سنسيه برانكو برنسيكى مسؤول اللعبة فى الاتحاد الدولي  ، لنشر الريل إيكيدو في مصر تحت مظلة الاتحاد المصري للجودو والإيكيدو والسومو ، ويتم وضعها ضمن خطة الاتحاد خلال الفترة المقبلة .

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