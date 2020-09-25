شكرا لقرائتكم خبر عن عفت نصار عن الأهلي: دائما يفوز بالتحكيم.. ولابد أن يلعب في استاد بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عفت نصار نجم الزمالك السابق، أنه لابد عند رحيل أي لاعب من نادي الزمالك لابد أن تكون قيمة العقد تناسب اللاعب والنادي، وإذا أراد مصطفى محمد الرحيل لابد أن تكون قيمة العقد كبيرة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية: «النادي الأهلي يستفيد دائما من الأخطاء التحكيمية، ويكون له امتيازات كثيرة عن باقي فرق الدوري، كعدم اللعب في ملعب بورسعيد وغيره من الملاعب».

وأكمل: «المساواة في الظلم عدل، وإذا كان هناك مجاملة تحكيمية للزمالك في أحد المباريات، ولكن يمتلك الأهلي النصيب الأكبر وهذا الأمر معروف للجميع بأن الأهلي يفوز بالتحكيم، ولابد أن تكون هناك مساواة بين جميع الفرق».

واختتم: «هناك حالات تحكيمية يتفق عليها نجوم الأهلي والزمالك بأنها ضد نادي الزمالك وأشهرها هدف حسن شحاتة في مرمي الأهلي، وأن هناك أمور جدلية لقطة محمد أبوتريكة في لقاء طلائع الجيش في عام 2009، فمقياس المجاملة للأهلي أكبر من الزمالك».