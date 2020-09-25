شكرا لقرائتكم خبر عن عفت نصار يكشف حقيقة أزمة جنش وأبو جبل .. ويوجه رسالة لـ«عواد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عفت نصار نجم الزمالك السابق، أن الفريق يمتلك حراس مرمى على أعلى مستوى، ولا يوجد قلق على هذا المركز لسنوات عديدة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية: «هناك فارق في السن بين جنش وأبوجبل وهذا أمر جيد للغاية، ويمكن استخدام الحارسين من خلال أهمية كل مباراة، ويجب أن لا ينسى أحد محمد عواد ومحمد صبحي فهم أيضا حراس رائعين ويستطيعون قيادة نادي الزمالك في أي مباراة».

وأكمل: «الصحف والجرائد تتحدث دائما على أن هناك مشكلة بين جنش وأبوجبل ولكن على أرض الواقع لا يوجد أي شئ بين الحارسين، ولابد أنه يكون هناك تحري في الأخبار التي يتم نقلها عن حراس مرمى الزمالك خاصة جنش وأبوجبل، لأن مثل هذه الأخبار تؤثر بعض الشئ على الحراس».

واختتم: «محمد عواد يمتلك إمكانيات رائعة للغاية، وظروف الفريق في بداية الموسم هي التي تسببت في ظهور الحارس بشكل غير لائق، وهو غير محظوظ بتواجد جنش وأبوجبل، ولكن لابد أن يأخذ الفرصة الكاملة ولا يجب أن يرحل عن الزمالك لأنه مستقبل الفريق خلال السنوات القادمة».