لأول مرة.. سواريز يشارك في تدرييات أتلتيكو مدريد (صورة)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر الموقع الرسمي لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني الصور الأولى لمشاركة لويس سواريز، بمران الفريق بعد إتمام تعاقده بشكل نهائي ورحيله من صفوف فريقه القديم برشلونة الإسباني. وكان ليونيل ميسي، قد هاجم إدارة برشلونة صباح اليوم لرفضه طريقة رحيل لويس سواريز عن الفريق الكاتالوني، الأمر الذي دفع المهاجم الأورجوياني للرد على الأسطورة الأرجنتينية، قائلا له: تساندي دائما. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,375

تعافي 91,843

وفيات 5,822

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