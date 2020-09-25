شكرا لقرائتكم خبر عن ريكاردو يطلب الاجتماع مع لجنة اكتشاف المواهب بالإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب هيرون ريكاردو، المدير الفني لنادي الإسماعيلي، الاجتماع بلجنة اكتشاف المواهب بالنادي، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وشدد ريكاردو، على أن الفريق يحتاج لتدعيم صفوفه بداية من الموسم المقبل، لإعادة الفريق للمكانة المستحقة في جدول المسابقة.

ويسعي ريكاردو، من خلال اجتماعه باللجنة لمطالبتهم بضرورة البحث عن المزيد من العناصر المتميزة في دوري الممتاز «ب».