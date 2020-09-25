شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ممدوح هاشم: منتخب مصر قادر على الفوز بكأس العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد ممدوح هاشم، لاعب منتخب مصر لكرة اليد، والمحترف في نادي دينامو بوخارست، إن المنتخب الوطني قادر على الفوز ببطولة العالم لكرة اليد.

وتستضيف مصر، بطولة العالم، رقم 27 خلال شهر يناير المقبل.

وشدد هاشم، خلال حواره مع قناة «Ten» الفضائية، اليوم الجمعة، على أن المنتخب المصري بات يضم مجموعة من أفضل عناصر اللعبة على مستوي العالم، سواء من ناحية الخبرات أو من ناحية القدرات الفنية والبدنية.