شكرا لقرائتكم خبر عن غياب هندرسون يجبر ليفربول على خوض لقاء أرسنال بنفس تشكيل تشيلسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع «ديل ميل» البريطاني، عن غياب هندرسون قائد فريق ليفربول خلال لقاء أرسنال المقرر إقامته الإثنين المقبل، ضمن منافاست الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدروي الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».

وأكد التقرير، أن إصابة هندرسون ستمنعه من خوض التدريبات الجماعية للفريق الإنجليزي مما يجعله غير متماثلا للشفاء، الأمر الذي يدفع يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، بخوض اللقاء بنفس تشكيل الشوط الثاني أمام تشيلسي الذي خسر أمام حامل اللقب بهدفين دون خلال اللقاء الذي جمعهما مساء الأحد الماضي على ستاد ستامفورد بريدج.