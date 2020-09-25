شكرا لقرائتكم خبر عن ‏10 معلومات عن «بواكي» المرشح للزمالك..ساهم في 153 ‏هدفًا وزار شباك الشناوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكرت تقارير صحفية غانية اليوم الجمعة، عن اقتراب ريشموند بواكي، نجم ريد ستار بلجراد الصربي، من الانضمام لصفوف نادي الزمالك، بعد دخول النادي الأبيض في مفاوضات من أجل ضمه مقابل 2 مليون دولار، حسبما أكد موقع «غانا سوكر نت».

ونرصد من خلال التقرير التالي 10 معلومات عن النجم الغاني المرشح للانتقال لصفوف الزمالك.

ريشموند بواكي من مواليد العاصمة الغانية أكرا في 28 يناير من عام 1993 ويبلغ من العمر 27 عاماً.

يشغل بواكي مركز المهاجم الصريح، ويتميز بالطول والقوة البدنية، حيث يبلغ طول اللاعب 1.86 متراً.

شارك بواكي في 13 مباراة دولية بقميص منتخب غانا الأول ونجح في تسجيل 5 أهداف بقميص البلاك ستارز.

بدأ مسيرته الكروية الاحترافية في صفوف جنوى الإيطالي تحت 17 عاماً في موسم 2008-2009، وتم تصعيده للفريق الأول، وخاض رحلة طويلة في الدوري الإيطالي مع يوفنتوس وساسولو وأتالانتا، وفي الدوري الإسباني مع التش، كذلك تجربة سريعة في الدوري الصيني والآن يقود هجوم ريد ستار بلجراد الصربي.

اللاعب سجل 121 هدفاً وصنع 27 خلال مسيرته مع جميع الأندية التي لعب بقميصها، فضلاً عن 5 أهداف دولية مع منتخب غانا الأول، ليساهم في 153 هدفاً خلال رحلته الكروية بشكل عام.

ونجح اللاعب خلال 3 مواسم مع ريد ستار الصربي من تسجيل 58 هدفاً وصناعة 13.

بطاقتان باللون الأحمر و38 بطاقة صفراء هي حصولة اللاعب من البطاقات الملونة في رحلته مع المستديرة.

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بواكي سجل 12 هدفاً بالبطولات الأوروبية «دوري الأبطال واليوروباليج» على مستوى التصفيات والنهائيات.

حقق اللاعب 6 ألقاب خلال مسيرته الكروية أبرزهم الدوري الصربي 3 مرات وكأس السوبر الإيطالي مرتين.

بواكي شارك أمام منتخب مصر الأول في مباراة ودية بالإمارات في عام 2013، وسجل هدفاً في ثلاثية المنتخب الغاني في شباك الحارس أحمد الشناوي.