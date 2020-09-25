شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر ميلان يزيح الستار عن رقم قميص أشرف حكيمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الحساب الرسمي لفريق إنتر ميلان، عن رقم قميص الدولي المغربي أشرف حكيمي، الظهير الأيسر للنيراتزوري، المنضم لصفوف الفريق الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية قادما من صفوف الفريق الملكي ريال مدريد. ويرتدي اللاعب المغربي الدولي قميص رقم 2 مع فريقه الجديد إنتر ميلان خلال الدوري الإيطالي وكافة المسابقات الأوروبية التى سيخوضها الفريق الإيطالي. كان حكيمي انضم رسميًا إلى صفوف إنتر قادمًا من ريال مدريد في صفقة انتقال دائمة، لمدة 5 سنوات مقبلة، سيحصل فيها على 5 ملايين يورو كراتب سنوي في الموسم الواحد. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 102,375

تعافي 91,843

وفيات 5,822

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