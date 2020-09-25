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«مويس» يقود وست هام يونايتد أمام وولفرهامبتون من المنزل

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع «ديلي ميل» البريطاني، أن ديفيد مويس، المدير الفني لفريق وست هام يونايتد، سيقوم بقيادة فريقه في المباراة التي سيخوضها أمام وولفرهامبتون، والمقرر لها الأحد المقبل من المنزل، في ظل إصابته بفيروس المستجد والذي أجبره على الخضوع للعزل المنزلي.

وأكد التقرير، أن هذا الأمر يعد الحالة الأولى التي يشهدها لقيادة مدرب فريقه من المنزل أثناء لقاء بالدوري الإنجليزي.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

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    102,375

  • تعافي

    91,843

  • وفيات

    5,822

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