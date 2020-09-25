شكرا لقرائتكم خبر عن «مويس» يقود وست هام يونايتد أمام وولفرهامبتون من المنزل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع «ديلي ميل» البريطاني، أن ديفيد مويس، المدير الفني لفريق وست هام يونايتد، سيقوم بقيادة فريقه في المباراة التي سيخوضها أمام وولفرهامبتون، والمقرر لها الأحد المقبل من المنزل، في ظل إصابته بفيروس كورونا المستجد والذي أجبره على الخضوع للعزل المنزلي.
وأكد التقرير، أن هذا الأمر يعد الحالة الأولى التي يشهدها الدوري الإنجليزي لقيادة مدرب فريقه من المنزل أثناء لقاء بالدوري الإنجليزي.
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