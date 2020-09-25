شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو يسعى لإخماد فتنة هاري كين في توتنهام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى البرتغالي جوزيه مورينيو، المديرالفني لفريق توتنهام الإنجليزي، لإخماد فتنة مهاجمه هاري كين، بعدما لوح صباح اليوم برحيله عن السبيرز، نهاية الموسم الجاري حال فشل فريقه في تحقيق ألقاب مثلما حدث الموسم الماضي وسابقا.

ووفقا لموقع «ديلي ميل»، سيعقد اللاعب الإنجليزي جلسة مع مدربه البرتغالي خلال الأسبوع المقبل لبحث أمور تجديده من عدمه خلال الفترة المقبلة خاصة وأن المهاجم الإنجليزي عقده ينتهى مع توتنهام الصيف المقبل، بالإضافة لإطلاعه على أسماء الصفقات السوبر المفترض أن يبرمها الفريق الإنجليزي الموسم المقبل.