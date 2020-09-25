شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئ الزمالك يوجه الشكر لمرتضى منصور على التكفل بعلاجه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عبدالرحمن عماد مدافع فريق الكرة بنادي الزمالك مواليد 2001، أن حالته مطمئنة عقب إجرائه عملية جراحية بالرباط الصليبي والغضروف الداخلي خلال الساعات الماضية.

وأضاف عبدالرحمن أنه غادر المستشفي ويتواجد الآن بمنزله بعد الاطمئنان عليه من قبل وليد عبدالرحمن رئيس الجهاز الطبي لقطاع الناشئين بالنادي، والذي قام بإجراء الجراحة له.

كما أشار اللاعب إلى أن إصابته جاءت خلال أحد اللقاءات الودية هذا الموسم.

ووجه عبدالرحمن الشكر لمجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، على الوقوف بجانبه وتوفير الدعم الكامل له عقب إصابته وإجراء الجراحة له، كذلك وجه الشكر لجميع المسئولين بالقطاع وطبيب القطاع على وقوفهم بجانبه والمساندة.

واختتم عبدالرحمن بأنه راض بقضاء الله، وأن لديه ثقة بالعودة بقوة في أقرب وقت.

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