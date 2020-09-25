شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب غانا يستدعي جون أنطوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى نادي بيراميدز، إخطارا رسميا من الاتحاد الغاني لكرة القدم، يؤكد فيه استدعاء المهاجم جون أنطوي لاعب الفريق للانضمام لصفوف المنتخب الغاني خلال التجمع الدولي في أكتوبر المقبل.

وأكد خطاب المنتخب الغاني أنه يطلب انضمام جون أنطوي بداية من يوم 5 أكتوبر المقبل، على أن يعود يوم 13 من نفس الشهر.

شدد خطاب المنتخب الغاني على أن البلاك ستارز سيخوضون مباراتين وديتين دوليتين خلال التجمع أمام مالي وغينيا الاستوائية يومي 9 و12 أكتوبر.

يذكر أن جون أنطوي دخل تاريخ الكرة المصرية بتسجيله 102 هدفا حتى الآن في مختلف البطولات.