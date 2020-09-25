شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يطلب قياسات بدنية جديدة للاعبي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب البرتغالي جيمي باتشيكو، المدير الفني لنادي الزمالك، من الدكتور محمد أسامة، إجراء قياسات جديدة للاعبي الزمالك. ويرغب باتشيكو، في التعرف على القدرات البدنية للاعبي الفريق واحتياجاتهم خلال الفترة المقبلة. وسيبدأ الدكتور محمد أسامة، في إعداد القياسات لجميع اللاعبين الثلاثاء، عقب مواجهة الجونة في الدوري الممتاز. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 102,375

تعافي 91,843

وفيات 5,822

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