شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد علي يتخطى عماد متعب ويهدد عرش حسن شحاتة وصالح سليم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح أحمد على، نجم هجوم فريق نادي إنبي، من قيادة البترولي لفوز ثمين على حساب الاتحاد السكندري، وتكفل بتسجيل ثنائية فريقه في المباراة التي احتضنها ملعب الإسكندرية بمنافسات الجولة الـ 29 لمسابقة الدوري المصري الممتاز 2019-2020.

ورفع أحمد على رصيده من الأهداف بقميص إنبي في الموسم الجاري للرقم 5 في الدوري الممتاز.

كما زاد أحمد على غلته من الأهداف خلال مشواره بالدوري الممتاز إلى الرقم 76 متخطياً عماد متعب نجم الأهلي السابق صاحب الـ 75 هدفاً، والغاني جون أنطوي نجم بيراميدز الحالي صاحب الـ 75 هدفاً أيضاً.

وعادل أحمد على أهداف أسامة خليل نجم الإسماعيلي والمصري السابق بـ 76 هدفاً، في حين يفصله هدف وحيد من أجل معادلة أهداف الثلاثي محمد فضل وحسن شحاتة وحمدي نوح، وهدفين من أجل التساوي مع المايسترو صالح سليم صاحب الـ 78 هدفاً بقميص الأهلي.

وكان أحمد على قد حقق لقب هداف الدوري المصري في الموسم المنصرم 2018-2019 بتسجيل 18 هدفاً بقميص المقاولون العرب.

وجاءت أهداف أحمد على في الدوري بواقع 41 مع المقاولون و12 مع الزمالك و18 بقميص الدراويش و5 مع فريقه الحالي إنبي.

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