شكرا لقرائتكم خبر عن الاختبار الطبي يحسم موعد عودة محمود عبدالعزيز لتدريبات الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يجري محمود عبدالعزيز، لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، اختبارا طبيًا يوم الثلاثاء المقبل.
وسيحسم الجهاز الطبي، بقيادة الدكتور محمد أسامة، على ضوء الاختبار الطبي الذي سيخضع له اللاعب موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية.
وغاب محمود عبدالعزيز عن الزمالك طوال الفترة المنقضية عقب تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.
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