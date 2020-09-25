شكرا لقرائتكم خبر عن عماد فتحي يغيب عن المصري لمدة 3 أسابيع والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأكد غياب عماد فتحي، لاعب خط وسط الفريق الكروي الأول للنادي المصري، عن المشاركة مع فريقه لمدة ثلاثة أسابيع.
وتعرض فتحي، للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، خلال مشاركته مع فريقه أمام سموحة، في المواجهة قبل الأخيرة بالدوري.
ويؤدي فتحي، برنامج تأهيلي مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي للمصري، لتأهيله ليكون جاهز بدنياً للمشاركة في التدريبات الجماعية عقب تخلصه من الإصابة.
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