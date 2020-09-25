شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يعمق جراح الاتحاد السكندري بهدفي أحمد علي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بهدفي أحمد على عمق الفريق الكروي الأول بنادي إنبي جراح فريق الاتحاد السكندري، عقب فوزه بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لبطولة الدوري الممتاز.

سجل أحمد على هدفي المباراة بواقع هدف في كل شوط ليرتفع رصيد الفريق البترولى إلى 41 نقطة محتلا المركز الخامس، بينما تجمد رصيد الفريق السكندري عند النقطة 38 تراجع بهم للمركز الثامن.

واستحق إنبي الفوز والنقاط الثلاث بعدما أحسن لاعبوه الانتشار داخل الملعب وتهديد مرمي الاتحاد معطم وقت المباراة.