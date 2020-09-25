باريس سان جيرمان يتجاهل رغبة «توخيل» ويتعاقد مع حارس مرمى جديد

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعاقد نادي باريس سان جيرمان، حامل لقب الدوري الفرنسي، مع حارس مرماه السابق ألكسندر لوتيليه في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وقال لوتيليه عبر الموقع الرسمي للفريق الباريسي: «سعيد للغاية لعودتي مرة أخرى لفريقي القديم، سأبذل قصارى جهدي لتحقيق البطولات مع باريس سان جيرمان خلال الموسم الجاري». وتعد هذه الصفقة على عكس رغبة المدرب الألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، الذي طلب في وقت سابق التعاقد مع رأس حربة وقلب دفاع بعد رحيل تياجو سليفا لصفوف فريق تشيلسي الإنجليزي. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 102,375

تعافي 91,843

وفيات 5,822

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