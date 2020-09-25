شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة الطيران تجبر الزمالك على السفر للمغرب قبل مواجهة الرجاء بـ 6 أيام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، سفر بعثة الفريق إلى المغرب، قبل مواجهة الرجاء المغربي بستة أيام.
ويلتقي الزمالك، مع الرجاء يوم 18 من أكتوبر المقبل، في إياب الدور قبل النهائي لدوري رابطة الأبطال الإفريقي.
وأرجع مرتضى منصور، رئيس الزمالك، سبب السفر المبكر لبعثة الفريق لظروف أزمة الطيران، مما يستحيل معه السفر سوى في هذا التوقيت.
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