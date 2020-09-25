شكرا لقرائتكم أحمد جمال يعلق على الشكاوى المقدمة ضد رئيس نادي الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى أحمد جمال مقدم برنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية اندهاشه من دخول النادي الأهلي في ملف الشكاوى قائلاً: "هذا الأمر يجعلنا نطرح أسئلة أولها ايه اللي يخلي الأهلي يدخل نفسه في المشكلة القائمة بين مرتضى منصور وحسن مصطفى".

أكد أحمد جمال خلال مقدمة برنامجه: "لازم يكون عندنا إجابة لدور حسن مصطفى في اثارة المشاكل ضد رئيس نادي الزمالك، الجانب الخفي من وراء الحرب هو نادي الزمالك نفسه فيه نادي بيكون كيوت ظريف لطيف بين قوسين ضعيف، هل كان جمهور الزمالك راض عن أداء رؤساء نادي الزمالك في السابق".

أضاف أحمد جمال: "جماهير الزمالك لن ترضى برئيس ضعيف بعد ما شافوا الرئيس المودرن، ربنا يخلي رئيس نادي الزمالك بمواقفه القوية لخدمة النادي، ورب المعبود أنا ما بتكلم عن أشخاص أنا بتكلم عن كيان ورئيس نادي يدافع عن النادي".

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وأوضح أحمد جمال: "الكل تابع تصريحات رئيس الزمالك وشاف قد ايه انه طالب وزير الرياضة كام مرة يتدخل في طريقة عمل اللجنة الخماسية، مش عارف ليه اللجنة الخماسية مش عايزه تأجل مباراة سموحة بالرغم من موافقة رئيس الناديين وأنتم عارفين قد ايه الزمالك بحاجة الى الراحة قبل مباريات بطولة أفريقيا، طبعاً الدوري خلص للنادي الأهلي وهدفك ان الزمالك يفضل يصارع ويخوض مباريات الدوري كأنها نهائيات كؤوس علشان حسم المركز الثاني مع بيراميدز وبعد كده يروح مباريات أفريقيا متكسر مش قادر يقف على رجليه".

وواصل: "ايه كل الشكاوى دي في وقت واحد صدفة يعني من النادي واللجنة الأوليمبية وصدفة اننا طعنا في القناة.. المؤامرة واضحة للجميع، والزملكاوية لسان حالهم زمان عايزين حد يجبلنا حقنا.. حد كان يقدر يفرض الحكم قدري عبد العظيم على النادي الأهلي