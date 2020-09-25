شكرا لقرائتكم وعكة صحية تُبعد مدير الكرة بإنبى عن فوز البترولى على الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعرض عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادى إنبى، لوعكة صحية طارئة استلزمت نقله إلى المستشفى ليقوم بإرسالة رسالة صوتية للاعبى الفريق لتحفيزهم قبل مباراة الاتحاد السكندرى وأخرى للتهنئة بعد الفوز الذى حققه النادى البترولى على الاتحاد السكندرى، بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، على ستاد الإسكندرية، عن طريق أحمد على، الذى أحرز هدفى الفريق البترولى فى الدقيقتين 35 و70 من زمن المباراة.

جاء هدف إنبى الأول عن طريق تمريرة بينية أرسلها عمر فتحى "سافيولا" خلف مدافعى الاتحاد لأحمد على الذى سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء على يسار الحارس محمود الزنفلى، فى الدقيقة 35 من زمن الشوط الأول، فيما جاء الهدف الثانى من تمريرة رامى صبرى الذى استلمها أحمد على داخل منطقة الجزاء من الجهة اليسرى ثم سدد كرة زاحفة بين قدمى الحارس محمود الزنفلى لتسكن الكرة الشباك فى الدقيقة 70 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة يحتل فريق إنبى المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 41 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 مواجهة وهُزم فى 8 مباريات، فيما سجل لاعبيه 29 هدفًا واستقبلت شباكه 27 هدفًا، فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الثامن بجدول الدورى الممتاز، برصيد 38 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 8 مواجهات وتعادل فى 14 لقاء وهُزم فى 6 مباريات، فيما سجل 28 هدفًا واستقبلت شباكه 26 هدفًا، ولايزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى.

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وشهدت المباراة إجراء إنبى تغيرًا اضطراريًا بخروج عبد الرحمن عامر، لاعب وسط الفريق، للإصابة، ودخول محمد رزق، فى الدقيقة 12 من زمن الشوط الأول، وأجرى الفريق البترولى التغيير الثانى بدخول محمود قاعود بدلاً من عمر فتحى فى الدقيقة 56، ثم دخول أحمد العجوز بدلاً من زياد كمال وفيستون عبد الرزاق بدلاً من تونيا تيسديل، فى الدقيقة 68 من زمن المباراة، بينما الاتحاد السكندرى، باستبدال عبد الغنى محمد والدفع بأحمد راشد فى الدقيقة 46، ودخول أحمد نبيل بدلاً من كريم الديب، والسيد سالم بدلاً من صبرى رحيل ومحمد الصباحى بدلاً من مروان عطية، فى الدقيقة 61 من زمن المباراة، وأخيرًا خروج هشام محمد والدفع بخالد الغندور فى الدقيقة 84.

وبدأ طلعت يوسف، المدير الفنى للاتحاد السكندرى، مباراته أمام إنبى بتشكيل مكون من: "حراسة المرمى: محمود الزنفلى، وخط الدفاع: محمود شعبان وعمر الميدانى وإسلام جمال وصبرى رحيل، وخط الوسط: عبد الغنى محمد ومروان عطية وهشام محمد وكريم الديب، وخط الهجوم: رزاق سيسيه وخالد قمر".

فيما دفع حلمى طولان، المدير الفنى لإنبى، المباراة بتشكيل مكون من: "حراسة المرمى: محمود جاد، وخط الدفاع: على فوزى ورامى صبرى وأسامة جلال وكريم فؤاد، وخط الوسط: محمود غالى وعبد الرحمن عامر وتونيا دى ليو وعمر سافيولا وزياد كمال، وخط الهجوم: أحمد على".