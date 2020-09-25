شكرا لقرائتكم تقارير تكشف إمكانية عودة فايلر إلى الدورى البلجيكى عبر بوابة جينت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية بلجيكية، عن إمكانية عودة السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى الحالى للنادى الأهلى، للعمل من جديد فى الدوري البلجيكي، خلال الفترة المقبلة، فى ظل اقترابه من الرحيل عن قيادة المارد الأحمر.

وفقا لصحيفة " voetbal24" البلجيكية، فإن فايلر، مرشح بقوة للعودة من جديد للعمل فى الدوري البلجيكي، خاصة وأن فريق جينت، مازال يبحث عن مدير فنى جديد.

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أضافت الصحيفة، أن المدير الفنى السويسرى، نجح فى قيادة فريق أندرلخت، بلقب الدوري البلجيكي، خلال موسم 2016 – 2017، الأمر الذى قد يشجع مسئولى فريق جينت فى الحصول على خدماته، خلال الفترة المقبلة.

ويرفض مسئولو الأهلي الإقدام على خطوة الإعلان عن فسخ التعاقد مع رينيه فايلر قبل يوم 1 أكتوبر المقبل بسبب الشرط الجزائي المدون في عقده والذي تقدر قيمته براتب 6 أشهر وهو ما يعادل مليون و150 الف دولار أى ما يوازي 18 مليون جنيه مصري، ويخشى مسئولو النادي الأهلي أن يستخدم فايلر الإعلان عن الفسخ من قبل إدارة الأهلي في مقاضاة الأهلي وشكواه للفيفا، والمطالبة بقيمة الشرط الجزائي حتى في حالة الاتفاق من الأن على فسخ التعاقد في المدة المُحددة.

ونجح فايلر، فى قيادة النادى الأهلى، فى حصد لقبى السوبر المصرى، على حساب الغريم التقليدي الزمالك، بنتيجة 3 – 2، كما توج بلقب الدوري المصرى، للمرة الـ42 فى تاريخ القلعة الحمراء.