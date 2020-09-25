تصفيات مونديال 2022: غابريال جيزوس خارج تشكيلة البرازيل

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ساو باولو: سيغيب نجم مانشستر سيتي الإنكليزي غابريال جيزوس عن المباراتين الأوليين لمنتخب البرازيل في تصفيات مونديال قطر 2022 والمقررتين في 9 و13 الشهر المقبل ضد بوليفيا والبيرو، وذلك بسبب الإصابة بحسب ما أفاد الجمعة الاتحاد البرازيلي لكرة القدم.

وكشف الاتحاد البرازيلي في بيان أن مانشستر سيتي "اتصل الأربعاء بطبيب المنتخب، رودريغو لاسمار، لإعلامه باكتشاف إصابة عند اللاعب بعد المباراة ضد ولفرهامبتون الإثنين في الدوري الإنكليزي الممتاز".

وخاض ابن الـ23 عاما مباراة الإثنين بأكملها وحتى أنه سجل الهدف الأخير في الفوز الذي حققه سيتي 3-1 على ولفرهامبتون في ملعب الأخير.

ولم يعط الاتحاد البرازيلي أي تفاصيل بشأن نوع الإصابة أو المدة التي هو بحاجة اليها اللاعب من أجل التعافي منها.

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وقرر مدرب "سيليساو" تعويض جيزوس بمهاجم هرتا برلين الألماني ماتيوس كونيا الذي تألق مع بلاده في الدورة المؤهلة الى أولمبياد طوكيو 2020 المؤجل حتى الصيف المقبل بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك بتسجيله خمسة أهداف في سبع مباريات.

لكنها المرة الأولى التي يحصل فيها ابن الـ21 عاما على فرصة تمثيل المنتخب الأول واللعب الى جانب نجوم مثل نيمار، تياغو سيلفا، كاسيميرو، فيليبي كوتينيو وماركينيوس في مستهل تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

ويبدأ المنتخب تدريباته في الخامس من تشرين الأول/أكتوبر في ريو، على أن يخوض مباراته الأولى في ساو باولو ضد بوليفيا في التاسع منه، ثم يسافر الى ليما لمواجهة البيرو في 13 منه.