شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الجمعة 25/ 9/ 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى، اليوم الجمعة، الموافق25/ 9/ 2020 العديد من الأخبار الهامة، جاء فى مقدمتها، تحديد موعد فسخ التعاقد مع فايلر الخميس، الأحمر يضم بيكهام لمدة 5 سنوات مقابل 12 مليون جنيه وإعارة لاعبين، والحاوى وفتحي وجيرالدو خارج قائمة مباراة طنطا وعودة قفشة وحمدي.
الأهلي يُحدد موعد فسخ التعاقد مع فايلر الخميس
حددت إدارة النادي الأهلي الخميس القادم موعداً نهائياً لإعلان فسخ التعاقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق، جاء ذلك بعد استيضاح كل الأمور وفي ضوء بنود التعاقد المبرم مع المدير الفني، كما أكدت الإدارة على أن كل ما يترد في وسائل الإعلام عن ترشيحات بديلة لخلافة فايلر كلام عار تماماً من الصحة ولم يتم التطرق إلى هذا الأمر خاصة وأن قرار الادارة بخصوص المدير الفني الحالي سوف يتحدد في الموعد المشار إليه وبما يخدم مصلحة النادي ويحافظ على مسيرة الفريق محلياً وقاريا ً.
أنهى مسئولو النادى الأهلي اتفاقهم مع وادى دجلة لضم أحمد رمضان بيكهام، مدافع الفريق، بداية من الموسم المقبل ولمدة 5 سنوات مقابل 12 مليون جنيه، مع اختيار دجلة لـ2 لاعبين أهلاوية يتم استعارتهما لمدة موسم، ورغم وجوب دفع الأهلي 15 مليون جنيه لاستعادة بيكهام، وفقاً لعقد بيع اللاعب الذى يمنح الأهلي الأولوية فى استعادته إلا أن الإدارة الحمراء نجحت فى ضم اللاعب مقابل 12 مليون جنيه فقط.
كشف مصدر لليوم السابع أن هناك حالة من الغضب تسيطر على محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، ولجنة التخطيط التى يرأسها محسن صالح، بعد ضياع عقد بيع أحمد رمضان بيكهام، والذى يمنح النادى أولوية شراء اللاعب. ودخل أحمد رمضان بيكهام فى صفقة شراء محمد محمود من دجلة نهاية موسم 2018 ليتم الاتفاق على خصم قيمة بيعه من قيمة شراء محمد محمود وتقدر ذلك بـ5 ملايين جنيه، واستدعى الخطيب عدلى القيعى مدير التعاقدات وقتها، والذى تولى المسئولية بعد رحيل محمد فضل وقبل تولى أمير توفيق مدير التعاقدات الحالى المسئولية، وتم تشكيل لجنة للبحث عن العقد ولكن دون جدوى حتى هذه اللحظة.
الحاوى وفتحي وجيرالدو خارج قائمة الأهلي أمام طنطا وعودة قفشة وحمدي
أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي قائمة الفريق لمباراة طنطا المقرر لها الثامنة من مساء غداً ، السبت، بإستاد الاهلي الجديد بمدينة السلام في إطار منافسات الجولة الـ30 من مسابقة الدوري الممتاز، وتضم قائمة الاهلي 21 لاعباً هم : محمد الشناوي ومصطفي شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومحمود كهربا ومروان محسن وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية وأليو بادجي ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وجونيور أجايي ومحمد هاني وعربي بدر ومحمد فخري.
رفع مسئولو الاتفاق السعودى، المقدم للأهلى من أجل شراء المغربى وليد أزارو مهاجم المارد الأحمر، بصفة نهائية، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث وضع مسئولو الأهلى سيناريو حال رفض أزارو تمديد عقده، والذى ينتهى مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم المقبل، واستقر المسئولون على بيع المهاجم الدولى نهائياً حال عدم التوصل معه لاتفاق بشأن تمديد عقده، وتم تحديد مبلغ 2 مليون دولار، كحد أدنى لبيع اللاعب.
محمد إبراهيم يكشف حقيقة توقيعه للأهلى وتفضيله العرض المصرى عن الخليجى
كشف محمد إبرهيم صانع ألعاب مصر المقاصة عن حقيقة العروض التى تلقاها مؤخراً بعد تألقه مع الفريق الفيومى، وقال فى تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت:"يتبقى فى عقدى موسم مع المقاصة ولا أركز فى العروض التى يتحدث عنها الجميع ولم أوقع على أى عقود، وأترك العروض للنادى لحسمها، وإذا تلقيت عرض خليجى ومصرى سأقبل العرض المصرى".
علق شريف إكرامى حارس بيراميدز الجديد، على إمكانية استعانة الأهلى بخدماته، فى بطولة دورى أبطال أفريقيا حال تعرض الحراس الحاليين لأى أزمة قبل مواجهة الوداد المغربى، حيث قال الإعلامى أحمد شوبير: "المفاجأة أن الأهلى سوف يستعين بالحارس حال تعرض الحراس المقيدين بالقائمة الأفريقية لأى أزمة تعطلهم عن المشاركة"، وأضاف شوبير، "يعنى مثلا لو حصل حاجة للحراس على الفور سوف يستعين الأهلى بشريف إكرامى المقيد أفريقياً ويحق له المشاركة مع المارد الأحمر فى مباريات دورى الأبطال الأفريقى بداية من مواجهة الوداد المغربى فى أكتوبر المقبل".
كانت هذه تفاصيل خبر أخبار الأهلى اليوم الجمعة 25/ 9/ 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.