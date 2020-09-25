شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يقرر إيقاف صرف مستحقات اللاعبين لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب إيقاف مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد الخسارة من مصر للمقاصة بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم بالدوري، وأكد فتحي أن إيقاف المستحقات حتى نهاية الموسم وتحديد موقف الفريق في جدول الدوري وذلك من منطلق مبدأ الثواب والعقاب في ظل التزام النادي الدائم بصرف كافة المستحقات في توقيتها.

ونجح فريق مصر المقاصة بقيادة على عاشور، فى انتزاع ثلاث نقاط ثمينة من ضيفه المقاولون العرب بعد الفوز بهدف نظيف سجله ميدو جابر صانع ألعاب أبناء الفيوم من ركلة ثابتة فى الدقيقة 71 من عمر المباراة، التى جمعت الفريقين على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدورى العام، وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل السلبى بين الفريقين.

بهذا الفوز تقدم فريق مصر المقاصة إلى المركز السادس برصيد 40 نقطة متساوياً مع سموحة صاحب المركز الخامس بنفس الرصيد، إلا أن فارق الأهداف رجح كفة أبناء الأسكندرية، فيما توقف رصيد المقاولون عند النقطة 49 فى المركز الرابع.

بدأ الشوط الثانى بمحاولات ضغط هجومية من جانب لاعبى المقاولون العرب فى محاولة لإدارك هدف التقدم خلال اللقاء، وفى الدقيقة 47 أرسل محمد سالم صانع ألعاب ذئاب الجبل عرضية خادعة مرت أعلى عارضة المقاصة.

فى الدقيقة 54 حاول لاعبو المقاولون استغلال التخبط الدفاع لمصر المقاصة عن طريق بعض التمريرات على مشارف منطقة الجزاء بين محمد سالم وطاهر محمد وأمير عابد وأحمد الشيمى، إلا أن الهجمة انتهت بعد تدخل دفاعات المقاصة.

أشهر حكم اللقاء الكارت الأصفر الأول فى المبارة فى الدقيقة 55 لميدو جابر لاعب المقاصة بعد تدخل عنيف مع محمد مجلى على حدود منطقة جزاء المقاولون، ولاحت أخطر فرص اللقاء لعمرو مرعى لاعب المقاصة بعد تسديدة قوية اعتلت عارضة محمود أبو السعود حارس المقاولون.

فى الدقيقة 62 أجرى عماد النحاس أول تغييرات اللقاء بنزول لويس إدوارد بدلاً من محمد سالم لتدعيم الناحية الهجومية لذئاب الجبل، بعد عملية الضغط المتواصل التى نفذها لاعبو المقاصة.

ونجح ميدو جابر صانع ألعاب مصر المقاصة فى إحراز هدف التقدم لفريقه بالدقيقة 71 من عمر المباراة بعد تنفيذ مميز لركلة ثابته، سددها فى شباك محمود أبو السعود حارس مرمى المقاولون.

فى الدقيقة 78 قام عماد النحاس بتبديلين دفعة واحدة بنزول كريم مصطفى بدلاً من شكرى نجيب، وسيف الدين الجزيرى بدلاً من محمد عصام، لزيادة الفاعلية الهجومية.

سدد كريم مصطفى كرة قوية فى القيقة 86 كادت أن تعانق الشباك إلا أنها مرت خارج الملعب، فى واحدة من أخطر فرص اللقاء لذئاب الجبل، واحتسب حكم اللقاء 5 دقائق وقت بدل من ضائع قبل أن يطلق صافرة النهاية مع الدقيقة 95، معلناً فوز المقاصة بثلاث نقاط ثمينة.

كانت أحداث الشوط الأول قد جاءت كالتالى:

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و بدأت المباراة بمحاولات هجومية من جانب الفريقين مع أحداث الدقيقة الأولى، واستطاع لاعبو المقاصة الحصول على ركلة ركنية مع الدقيقة الثانية، نجح محمود أبو السعود فى التصدى لها بسهولة.

واصل المقاصة عملية الضغط فى محاولة لإدراك هدف التقدم، إلا أن هجمات الفريق الفيومى واجهت صلابة دفاعية من لاعبى المقاولون، ونجح المقاولون فى خوض أول هجمة منظمة مع الدقيقة الثامنة من أحداث الشوط، بعدما نجح محمد سالم فى استخلاص الكرة ومررها إلى الطرف الأيمن لأمير عابد، الذى أرسل كرة عرضية لسالم من جديد داخل منطقة الجزاء سددها بقوة فوق العارضة.

فى الدقيقة العاشرة نجح المقاصة فى انشاء هجمة مرتدة سريعة عن طريق باولن فوافى إلا أن أبو السعود حارس مرمى المقاولون استطاع الإمساك بالكرة فى الوقت المناسب.

تبادل الفريقان الهجمات ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى الفريقين، واعتمد اللاعبون على التسديدات القوية من خارج منطقة الجزاء فى ظل التماسك الدفاعى من الجانبين، خلال النصف ساعة الأولى، التى سيطر عليها التحفظ الدفاعى من عماد النحاس وعلى عاشور.

فى الدقيقة 31، أهدر محمد عصام صانع ألعاب المقاولون أخطر فرص اللقاء بعدما استلم الكرة داخل منطقة جزاء المقاصة، وسددها بقوة لترتطم بأحد مدافعى المقاصة وتتحول إلى ركلة ركنية، قبل توقف اللعب لالتقاط الأنفاس وشرب المياة.

سدد محمد سمير كرة قية من ركلة ثابتة فى الدقيقة 38 إلا أن حارس الفريق الفيومى تصدى لها ببراعة، وفى الدقيقة 44 استطاع طاهر محمد طاهر أن يمرر كرة سحرية لمحمد سالم الذى كان أن ينفرد بمرمى المقاصة إلا أن محمود محمدى خرق فى التوقيت المناسب لإبعاد الكرة.

احتسب حكم اللقاء 3 دقائق وقت بدل من ضائع، واصل خلالها المقاولون عملية الضغط الهجومى ولكن دون تسجيل أهداف ليطلق الحكم صافرة النهاية فى الدقيقة 48، بالتعادل السلبى بين الفريقين.

كان المقاولون قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من: محمود أبو السعود فى حراسة المرمى، محمد سمير، فاروقا نور الدين، أمير عابد، حسن الشامى، محمد مجلى، أحمد الشيمى، طاهر محمد طاهر، شكرى نجيب، محمد عصام، محمد سالم.

وعلى دكة البدلاء كل من: ابراهيم صلاح، يوسف الجوهرى، فادى نجاح، كريم مصطفى، عبد الرجمن فاروق، حسن شاهين، لويس إدوارد، معروف يوسف، سيف الجزيرى.

فيما بدأ المقاصة المباراة بتشكيل مكون من: أحمد مودى، صلاح ريكو، باولن فوافى، خالد أوتشو، محمود حمدى، عصام صبحى، عمرو مرعى، محمد إبراهيم، أحمد محسن، ميدو جابر، أحمد ياسين.