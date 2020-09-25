شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يترك لاعبيه لمنتخب الشباب 23 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق مسئولو منتخب الشباب مواليد ٢٠٠١ بقيادة ربيع ياسين مع مسئولو نادي الزمالك علي انضمام لاعبي الأخير لصفوف الفراعنة يوم ٢٣ أكتوبر المقبل قبل مواجهة الزمالك فريق الوداد في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا وذلك لعدم قيد الثنائي أسامه فيصل و حسام أشرف في القائمة الأفريقية للفريق الأبيض .

صرف مسؤولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني مبلغ ٧ الاف جنيه لكل لاعب بمنتخب الشباب مواليد ٢٠٠١ بعد المشاركة في البطولة الودية التي استضافتها السعودية وخرج الفراعنة من الدور قبل النهائي بعد الخسارة بضربات الترجيح امام السنغال.

يخوض منتخب مصر الشباب مواليد ٢٠٠١ وديتين مع منتخب السعودية يوم ٢٦ و ٢٩ من شهر أكتوبر المقبل في اطار استعداد الفراعنة لتصفيات شمال افريقيا المؤهلة لكأس أمم أفريقيا ٢٠٢١ بتنزانيا في مارس المقبل.

وتقرر ان تقام وديتي منتخب مصر امام منتخب السعودية بالقاهرة ثم سفر الفراعنة بعدها في اول نوفمبر الي تونس للمشاركة في دورة شمال افريقيا.

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في سياق متصل تسببت انتخابات مجلس النواب المصري المقرر إقامتها يومي 24و25 اكتوبر المقبل في تعديل برنامج المباريات الودية الدولية لمنتخب مصر للشباب مواليد 2001 ، حيث كان من المقرر أن يواجه المنتخب نظيره السعودي أو المنتخب البحريني في الفترة من 20 إلي 25 من نفس الشهر، لكن تم تأجيلها.

يذكر أن منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين انتظم في معسكر مفتوح باستاد القاهرة من يوم الجمعة الماضي ويستمر حتي نهاية الشهر الجاري استعدادا لتصفيات لبطولة شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة كاس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بموريتانيا2021.

يستعد منتخب مصر للشباب لبطولة شمال أفريقيا التي تضم كلا من تونس والجزائر والمغرب وليبيا المقرر انطلاقها بالعاصمة تونس في السابع من نوفمبر ، حيث يتأهل أصحاب المركز الأول والثاني الي كاس أمم أفريقيا بموريتانيا