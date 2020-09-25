شكرا لقرائتكم خبر عن فرجانى ساسى "جاهز" للتواجد مع الزمالك فى مواجهة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الزمالك، جاهزا للمشاركة مع الفريق الأبيض بداية من مواجهة الجونة المقبلة، التى ستقام بعد غد الأحد، ضمن منافسات الجولة الثلاثون من مسابقة الدورى، والتى ستقام على ستاد القاهرة، حيث يعتبر الأبيض المباراة فرصة لتحصيل النقاط الثلاثة والحفاظ على مركزه فى جدول ترتيب الدورى الذى توج بلقبه الأهلى رسميًا للمرة 42 فى تاريخه، وذلك فى ظل المنافسة بين الأبيض وفريقى بيراميدز والمقاولون العرب، على المركز الثانى من أجل خطف بطاقة المشاركة فى دورى أبطال إفريقيا فى النسخة المقبلة.

ويدخل الزمالك المباراة مُحتلاً المركز الثانى فى جدول الترتيب برصيد 58 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 17 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات وهُزم فى 5 مباريات، فيما سجل لاعبيه 40 هدفًا واستقبلت شباكه 22 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا اعتباريًا بنتيجة 2/0، فى مباراته أمام الأهلى فى قمة الدور الأول من المسابقة المحلية، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافيه من رصيده مع نهاية الموسم الجارى، فيما يحتل الجونة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 8 مواجهات وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 14 مباراة، فيما سجل لاعبيه 24 هدفًا واستقبلت شباكه 37 هدفًا.

ومن المقرر أن يحدد جهاز الزمالك، إمكانية تواجد ساسى فى اللقاء من عدمه، وفقا للرؤية الفنية خاصة إنه أصبح جاهزا للمشاركة من الناحية الطبية بنسبة مائة بالمائة بعد تعافيه تماما من إصابة الظهر حيث ابتعد اللاعب التونسى عن مباريات الفريق خلال الفترة الأخيرة، ويشارك الدولى التونسى فى التدريبات الجماعية للفريق الأبيض من أجل التواجد فى اللقاء المقبل.